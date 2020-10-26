Erdoğan: Kıbrıs'ta iki devletli çözümün masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm önerisinin artık masada olması gerektiğini söylerken, "İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabilecekleri çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmalıdır. Artık iki devletli çözümün de gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit olarak görmediği için hidrokarbon gelirinin paylaşımına dair çağrıları da yanıtsız bıraktı" derken, iki devletli çözümün artık masada olması gerektiğini açıkladı.

Türkiye'nin KKTC halkına yardım etmeyi sürdüreceğini belirten Erdoğan, "Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı gösterecektir. Amacımız, Kıbrıs Türk halkının hayat standardını yükseltmek ve geleceğe daha büyük bir güvenle bakmasını sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Tatar, Erdoğan'ın açıklamalarını desteklerken, "Birçok kez ifade ettiğimiz üzere hidrokarbonlar konusu Rum tarafı için bir samimiyet testidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının eşit ortaklı biz çözümü kabul etmeye niyetinin olmadığı aşikardır. Müzakerelerin her seferinde başarısız olmasının yegane sebebi Rum tarafının uzlaşmaz anlayışıdır. Rumlar gasp ettikleri devleti Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyorlar.

"Çözüm için, federasyonun yeterli bir çözüm olmayacağını vurguladık. Rum tarafı Kıbrıs Türk halkını eşit olarak görmediği için hidrokarbon gelirinin paylaşımına dair çağrıları da yanıtsız bıraktı. Kıbrıs Türklerinin eşit haklarını gasp etmeyi sürdürüyor.

"İki halkın barış, refah ve güvenlik içerisinde yan yana yaşayabilecekleri çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmalıdır. Artık iki devletli çözümün de gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

"Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Maraş açılımı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk. Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığındaki haklarımızı koruduğumuz gibi, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de savunuyoruz. Bu yöndeki kararlılığımızı dosta, düşmana gösterdik. Doğu Akdeniz'deki mevcut durumun müsebbibi 2003'ten bu yana yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu oyun artık bozulmuştur, en başından itibaren söylediğimiz gibi bölgede Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'üne katmayan hiçbir girişimin başarı şansı olmayacaktır.

"Türkiye, KKTC'nin ekonomik, diplomatik ve sosyal yönden gelişmesi için her türlü çabayı gösterecektir. Amacımız Kıbrıs Türk'ünün geleceğe daha bir güvenle bakmasını sağlamaktır.

"Sayın Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ta diyorum ki bir piknik yapabiliriz, mani bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanı? Biraz tereddüt etti de, o gün orada herhalde şöyle birlikte bir piknik yapmakta fayda var. Biz buradan çünkü ekranlardan izliyoruz, bizzat yaşayalım istiyoruz, inşallah onu da gerçekleştiririz."

Tatar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye bizim kardeş devletimiz olmasının yanı sıra ana vatanımızdır. Köklerimiz buradan Kıbrıs'a gitmiştir. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini desteklemiştir.

"Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türklerinin çağrısı üzerine bizlerin can ve mal güvenliği için Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmuştur. Bu gerçeğin altını bir kere daha çizmek istiyorum.

"Kıbrıs görüşme süreci bir kez daha çökmüşse, bunun sebebi Kıbrıs Rumlarının paylaşmaya hazır olmamalarından dolayıdır. Rum tarafı hala 1974 öncesine dönmenin hayali içindedir. Hal böyleyken, Türkiye'nin ortaya koyduğu 5'li konferans önerisi bir son şanstır.

"Birçok kez ifade ettiğimiz üzere hidrokarbonlar konusu Rum tarafı için bir samimiyet testidir.

"Kapalı Maraş için hükümetimizin yol haritasına uygun olarak Maraş ilk adım olarak açılmıştır. İnşallah Maraş bir hayalet kent olmaktan çıkacak, turizm cenneti olarak hizmet verme noktasına gelecektir.

"Türkiye KKTC'nin halen devam eden salgın sürecinden Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmamıştır. 100 yataklı modern hastanemiz 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelmiştir.

"Eğer Kıbrıs Türk halkının refahını yukarı çıkarabilirsek, Kıbrıs konusunda istediklerimize varmamız daha kolay olacaktır."