Erdoğan ve Putin'den Berlin'deki Libya Zirvesi öncesi bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen Libya gündemli konferans öncesi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde ikili kameraların karşısına geçerek ortak açıklamada bulundu. Erdoğan, "Libya'nın barışa kavuşabilmesi için siyasi sürecin çözüme kavuşturulması gerekir. Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir" derken; Putin de, "Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de biz ümidimizi kesmiyoruz. Bu meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz" mesajı verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlanmaktadır. 2019 yılını ikili ilişkilerimiz açısından gayet iyi değerlendirdik. S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. Türk Akım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşası da stratejik bir niteliğe sahiptir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor. Malumunuz 2020 yılı modern dönemde diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yılına tekabül ediyor. 2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi aktarmıştım. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İş Birliği Konferansı'nın tarihini de en kısa zamanda tespit edersek zannediyorum ki çok daha hızlı mesafe alırız. Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı. Ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğiniz sorumluluğun ve sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarraj'ı ikna etmek için çok çaba harcadık ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler. Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı telkinlerimiz sonucu bekletilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barışa ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabülü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir."

Putin'in açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum ben sizlerle tekrar görüştüğüme çok mutluyum. Hepimiz İstanbul'a yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta İstanbul'daydık. Türk Akım açılış merasimine katıldık bu enerji alanında her iki ülke için çok önemli. Hatta Avrupa ülkeleri için de çok önemli.

Hemen hemen tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde ve hatta bazen hiç de kolay sürdürülemezse de biz her iki taraf için de ortak noktalar bulmayı öğrendik. Değerli dostlarımız biz birçok kilit konuda verimli bir şekilde çalışmaktayız. Özellikle bölgesel konulardan bahsediyorum; Suriye meselesi, İran nükleer konusu ve elbette Libya meselesinin çözümü. Kanaatimce ileriye doğru ciddi adımlar attık. İstanbul'da tarafları ateşkese çağırdık ve bir takım olayın olmasına rağmen sahada, taraflar yine de bize kulak verdiler ve ateşkes ilan edildi, çatışmalar durduruldu. Bu gerçekten olumlu bir netice. Ve bu netice sayesinde bugün bu çok formatlı toplantıya katılabiliyoruz. Bu toplantıyı bu şekilde geçirebiliyoruz.

Hem Libya hem de Avrupalılar Libya meselesi yüzünden endişeli. Elbette genel anlamda Avrupa'yı endişelendiren bir konu. Çünkü Kaddafi'nin ölümünden sonra mülteciler gelmeye başladı. Tabii ki enerjik bir biçimde Moskova2daki görüşme üzerine çalıştık.

Görüşmeleri kendi aralarında sürdürmeleri bile bir başarı. Bundan dolayı dışişleri bakanlarımıza bir teşekkür borçluyuz. Onlar ellerinden geleni yaptılar uzlaşma için. Anlaşma sağlanmasını desteklediler. Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de biz ümidimizi kesmiyoruz. Bu meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz."