Erdoğan ve Obama 4 Eylül'de görüşecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'de düzenlenecek olan G-20 zirvesi kapsamında resmi bir görüşme yapacağını açıkladı.

4 Eylül'de gerçekleşeceği görüşmede, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana iki lider ilk kez yüz yüze görüşecek.

Obama'nın ulusal güvenlik danışmanlarından Ben Rhodes, Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının da Obama - Erdoğan görüşmesinde gündeme geleceğini ifade etti.

Rhodes, Türkiye'nin Cerablus'u IŞİD'in elinden almak için başlattığı harekâtı desteklediklerini, ancak Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin Cerablus'un güneyine inerek Kürt silahlı gücü YPG'yi de içinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) çatışmasını desteklemediklerini ifade etti.

Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Fırat Kalkanı' adını verdiği Suriye harekâtının başladığı gün ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile temaslarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cerablus harekâtıyla ilgili olarak "operasyonların, DAİŞ, PKK ve YPG'nin tehdit olmaktan çıkana dek süreceğini" ifade ediyor.

Biden'ın temaslarında Türkiye'nin ilettiği önemli bir talep de Fethullah Gülen'in iadesi konusuydu.

Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimi tasarlamakla suçladığı Gülen'in iadesi talebinin Erdoğan - Obama görüşmesinde de gündeme gelmesi bekleniyor.