Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkânları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.