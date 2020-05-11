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Dünya

Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

İkili salgın sonrasında atılacak adımlarda iş birliği imkânlarını değerlendirdi

11 Mayıs 2020 15:21

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkânları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

 

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