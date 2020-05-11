Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="js-tweet-text tweet-text with-linebreaks " lang="tr">Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, Almanya Başbakanı <strong>Angela Merkel</strong> ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.</p>\n<p class="js-tweet-text tweet-text with-linebreaks " lang="tr">Görüşmede, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkânları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.</p>\n<div class="js-card-container"> </div>\n</body>\n</html>