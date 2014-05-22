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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Türkiye Başbakanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, telefonda son dönemdeki gelişmeleri görüştü. Görüşmede özellikle Ukrayna konusunun ele alındığı kaydedildi.

22 Mayıs 2014 20:23


Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Mayıs'taki Köln ziyereti öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'i telefonla aradığını açıkladı.

Seibert, Almanya Başbakanı Merkel'in Erdoğan'a telefonda Soma maden faciası nedeniyle bir kez daha taziyelerini sunduğunu, Erdoğan'ın da Türk hükümetinin acılı ailelere destek sağlamak ve sorumlulara yönelik soruşturmayı yürütmek konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiğini kaydetti.

Türkiye Başbakanı Erdoğan'ın, 24 Mayıs'ta Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 10. yıl kutlamaları kapsamında katılacağı etkinliğe yönelik de bilgi verdiği ifade edildi.

Görüşmenin ana gündemi Ukrayna krizi

İkilinin telefon görüşmesinde, Ukrayna krizini görüştüğü ve Rusya'nın Kırım'ın ilhakının uluslararası hukukun ihlali olduğu ve uluslararası toplum tarafından tanınmayacağı konusunda görüş birliğinde oldukları ifade edildi. Her iki başbakanın da ayrımcılığa uğradıklarını öne süren Kırım Tatarlarına yönelik endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Erdoğan ve Merkel'in telefon görüşmesinde, son on gün içinde Ukrayna krizine yönelik düzenlenen üç 'yuvarlak masa' diyalog toplantıları ve bu toplantılarda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği hususunda katılımcıların görüş birliği sağlamasının önemine dikkat çektiler. İki lider, Ukrayna Meclisi Yüksek Rada'da 20 Mayıs'ta yapılan oylamada 'Barış ve Uzlaşma Muhtırası'nın' oylanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Görüşmede iki lider, Rusya'nın Ukrayna'daki seçimler için AGİT gözlemcisi göndermemesinden duyulan üzüntüyü de dile getirerek, başta Rusya olmak üzere uluslararası toplumun Ukrayna'daki seçim sonuçlarını tanıması gerektiğini beklediklerini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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