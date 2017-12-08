Erdoğan Tözge'ye veda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - KALP krizi nedeniyle önceki gün 89 yaşında hayatını kaybeden Altay camiası ve İzmir\'in sembol isimlerinden Erdoğan Tözge, son yolculuğuna uğurlandı. Alsancak Hocazade Camii\'nde Tözge için cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına spor, iş ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Altay ve Futbol Federasyonu\'nun eski başkanlarından Mahmut Özgener, Teknik Direktör Mustafa Denizli, İZVAK Başkanı Ali Erten, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, İzmir Milletvekili Atilla Kaya, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, iş adamları Deniz Barçın ve Mesut Sancak, Tözge ailesini acı günlerinde yalnız bırakmadı.

Altay futbol takımı ve teknik heyeti ise yarınki Pendikspor maçı öncesi antrenman programları nedeniyle cenazeye katılmadı. Evli ve iki çocuk, iki torun sahibi olan Erdoğan Tözge kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Tözge\'nin tabutuna Altay bayrağı konuldu. Siyah-beyazlı kulüpte uzun süre yöneticilik yapan Erdoğan Tözge, 1970\'li yıllarda başkanlık görevini yürüttü. Altay Yüksek Divan Kurulu\'nda başkanlık görevini üstlenen \"Ekselans\" lakaplı Yüksek Mühendis Mimar Erdoğan Tözge, İtalyan Sireg Su Arıtma Firması Türkiye Temsilciliği, Ekselans Turizm Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İZVAK başkanlığı görevlerinde de bulundu. Tözge, futbolculu döneminde Mustafa Denizli\'yi Altay\'a kazandıran isim olarak da biliniyordu.

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