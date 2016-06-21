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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan temyizde de kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Springer yönetim kurulu başkanı Matthias Döpfner hakkındaki ihtiyati tedbir talebinin reddine yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

21 Haziran 2016 17:44


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komedyen Böhmermann'ı desteklediği gerekçesiyle hakkında ihtiyati tedbir konmasını talep ettiği Springer medyacılık şirketi yönetim kurulu başkanı Matthias Döpfner ile ilgili mahkeme kararına temyiz mahkemesinde yaptığı itirazda da başarılı olamadı.

Döpfner'in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamına girdiğine hükmeden temyiz makamı ihtiyati tedbir talebine ret kararını geçerli saydı. Nihai kararı temyiz imkânı bulunmuyor. Davacının temyize takılan itirazın Anayasa Mahkemesinde görülmesini isteme hakkı bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan temyizde de kaybetti.

Matthias Döpfner ‘Die Welt' gazetesinin internet sayfasında yayınlanan makalesinde Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tahkir eden şiirini desteklediğini yazmış, Erdoğan'ın Döpfner hakkında ihtiyati tedbir konması şeklindeki talebi ise Köln'deki yetkili mahkeme tarafından ret edilmişti. Erdoğan'ın avukatlarının bu karara yaptıkları itiraz da temyiz makamı tarafından geri çevrilmiş oldu.

Karar gerekçesinde Springer yönetim kurulu başkanının medya hukuku açısından Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerini üstlenmiş sayılamayacağı çünkü Döpfner'in Böhmermann'ın şiirinde geçen mısraları köşe yazısında tekrarlamadığı ve Böhmermann'ın ifadelerinin hukuki bakımdan nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin dava konusu olmadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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