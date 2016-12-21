Erdoğan: Suikastçı FETÖ'ye mensup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Büyükelçisi Aleksey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Fethullah Gülen yapılanmasının bir üyesi olduğunu söyledi.

Ankara'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile düzenlediği ortak basın toplantısında sorulan bir soru üzerine Erdoğan, "Suikastçı FETÖ'ye (Fethullahçı Terör Örgütü) mensup, bunu gizlemeye gerek yok... Maalesef silahlı kuvvetlerin içinde olduğu gibi polis teşkilatında da bu kirli örgüt var. Bunların temizlenmesi de devam ediliyor" dedi.

Karlov, Pazartesi günü katıldığı bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Saldırganın Diyarbakır'da görevli çevik kuvvet polisi 1992 doğumlu Altıntaş olduğu açıklanmıştı.

Erdoğan, Altıntaş'ın güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sırasında silah olmayan eliyle yaptığı bir hareket nedeniyle elinde bomba olabileceği şüphesi üzerine vurularak öldürüldüğünü de sözlerine ekledi.