Erdoğan şiiriyle ilgili dava başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman komedyen Jan Böhmermann'ın kendisiyle ilgili şiirinin hakaret içerikli olduğunu gerekçe göstererek yasaklanması talebi ile açtığı davanın ilk duruşması bugün Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde yapılacak.

Alman komedyen Jan Böhmermann, Erdoğan’ı hedef alan şiiri geçen mart ayı sonunda Alman kamu televizyonu ZDF’de yayınlanan “Neo Magazin Royale” adlı programında okumuştu.

Böhmermann hakkında takipsizlik kararı verildi

Şiirle ilgili olarak Böhmermann hakkında da "yabancı devlet adamına hakaret" suçlamasıyla bir soruşturma açılmıştı. Erdoğan şiirle ilgili rahatsızlığını Berlin'e iletmiş ve bunun üzerine Alman hükümeti, savcılığa soruşturma başlatılması yetkisi vermişti.

Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi uyarınca yabancı devlet temsilcilerine hakaret suçlamasıyla soruşturma açılabilmesi için hükümetin onay vermesi gerekiyor. Soruşturmanın dayandırıldığı 103’üncü madde, şikayet edilen kişi hakkında 3 yıla kadar hapis ya da para cezası verilmesini öngörüyor.

Ancak soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Alman komedyen Böhmermann hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmedi.

Böhmermann Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın durdurulması haberinden dolayı kendini rahatlamış hissettiğini ve karardan memnuniyet duyduğunu açıklamış, aynı zamanda Türk hükümetinin sanatçılara, gazetecilere ve muhaliflere karşı tavrını eleştirmişti.

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dpa/epd/SSB/BK/HS