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Erdoğan Roboskili ailelerle iftarda görüştü

Başbakan Erdoğan, Şırnak'ta Şeraffettin Elçi Havalimanı'nın açılışndan sonra katıldığı iftarda, 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski’deki bombardımanda ölenlerin bazılarının yakınlarıyla bir araya geldi

27 Temmuz 2013 01:20

Başbakan Tayyip Erdoğan, geçen yıl vefat eden Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi’nin isminin verildiği Şırnak Havalimanı’nın açılışının ardından apronda verilen iftar yemeğine katıldı. Selçuk Şenyüz'ün huriiyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre Erdoğan, iftarda, 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski’deki bombardımanda ölenlerin bazılarının yakınlarıyla bir araya geldi.

İftara hayatını kaybedenlerin yakınlarından Zeki Tosun (Mehmet Tosun’un babası), Sadık Alma (Nadir Alma’nın babası), Emine Ürek (Yüksel Ürek’in annesi), Emek Encü (Erkan Encü’nün annesi), Veli Encü (Serhat Encü’nün kardeşi), Reşit Ant (Adem Ant’ın babası) katıldı.

Erdoğan, iftarın ardından da Roboskili ailelerle özel görüşme yaptı. Aileler daha önce iftara katılmayacaklarını açıkladı ancak BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın devreye girmesiyle aileler iftar konusunda ikna edilmişti.

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