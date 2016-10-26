Erdoğan: Menbic'i temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Surriye'de 'Fırat Kalkanı' operasyonunu sürdüren Türkiye'nin Menbic'i PYD'den 'temizleyeceğini' söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda muhtarlara konuşan Erdoğan "Birileri ÖSO ve Türkiye'yi El Bab'tan uzak tutmaya çalışıyor. Biz DEAŞ, PYD - YPG terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. En kısa sürede Münbiç'i PYD terör örgütünden temizlemekte kararlıyız. Ya gidecekler ya da gitmedikleri takdirde gereğini biz yapacağız" diye konuştu.

Cerablus'tan sonra Dabık'ın aşıldığını ve şimdi El Bab'a doğru ilerlendiğini söyleyen Erdoğan "Şimdi El Bab'tan Münbiç'e doğru gidilecek. Şimdi Halep'le ilgili bir sorunumuz yok ama Halep'le ilgili itirazlarımız var. Sayın Putin ile görüştüm. Artık Halep halkını huzura kavuşturalım dedim. Halep Haleplilerindir" ifadelerini kullandı.

Lozan Antlaşmasına yönelik açıklamaları hakkında "Irak topraklarında gözü var" yorumlarına da değinen Erdoğan, "Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Yeni çatışmaları engellemeye çalışıyoruz. Bizim fiziki sınırlarımız başkadır ama gönül sınırlarımız bambaşkadır. Buradan bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye Irak'ta ve Suriye'de yaşanan her gelişmenin içinde mutlaka yer alacaktır. Terör örgütlerine karşı verdikleri mücadelede, gerekirse diplomatik çabalarda da yanlarında olacağız" dedi.

Erdoğan "Bu ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi etnik ve mezhep esaslı ayrıştırmalarla yeni çatışmalara sürüklemek isteyenlere karşıyız" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında IŞİD'e karşı çatışan muhaliflere havadan varil bombalı saldırı düzenlenmesinin ardından, operasyonunun El Bab kenti ele geçirilene dek süreceğini söyledi.

Ankara'da görüştüğü Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Suriye rejimi, DEAŞ ile mücadele eden güçlere saldırıyor. Rejim ve destekçilerinin ajandasında ne olduğunu açıkça görüyoruz. Rejim güçlerinin ÖSO'ya saldırısı operasyonu durdurmaz. Fırat Kalkanı Harekatı devam edecektir. El Bab'a gidene kadar bu operasyon ilerleyecek" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca Irak'ın Telafer kentine bir saldırı düzenlenmesi halinde, tedbir alınacağını belirtti.

İran destekli Şii güç Haşdi Şabi'nin Musul'a girmek istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Telafer ve diğer bölgelerde saldırı olursa, yine burada bize yönelik bir tehdit oluşursa burada da tedbir alırız. Ayrıca buradaki Türkmen kardeşlerimizin hak ve hukukunu da koruma konusunda kararlılığımız da var Allah'a şükür muktediriz de. Oradaki kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık" diye konuştu.

Türkiye destekli muhalif gruplar, El Rai'nin IŞİD'den alınmasının ardından El Bab'a ilerlemeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab'a kadar genişlemesi gerektiğini, Türkiye'nin sınır güvenliği için bu ilerlemenin büyük önem taşıdığını ifade etmişti.

Henüz Şam yönetiminden olayla ilgili bir açıklama gelmiş değil.