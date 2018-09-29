Erdoğan Köln'de protestolarla karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln temasları sırasında kentin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlendi. Protesto gösterileri Erdoğan’ın Köln'e gelmesinden önce başladı.

Ren Nehri kenarındaki Deutz semtindeki protesto gösterisine yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Kürt ve sol grupların oluşturduğu “Erdoğan not Welcome” adlı girişim tarafından düzenlene gösteride, göstericilerin ellerinde "Erdoğan diktatörlüğünü durdur” yazılı pankartların bulunduğu gözlemlendi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konferasyonu tarafından Ebertplatz semtinde "Adaletsizliǧe, baskılara, dur diyoruz; demokrasi, özgürlük, barış, adalet istiyoruz” sloganı ile düzenlenen gösteriye ise birkaç yüz kişi katıldı. Polis ise gösterilere kaç kişinin katıldığına ilişkin açıklama yapmadı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Erdoğan'ın Köln'e gelmesinden önce Erdoğan'ı destekleyenler de Ehrenfeld semtindeki Merkez Camii'nin çevresinde toplandı. DİTİB çevresinde zaman zaman Erdoğan taraftarları ile karşıtları karşı karşıya geldi, ancak bu karşılaşmalar gerginliğe dönüşmedi.

Caminin karşısındaki bir evin camına da "Basın Özgürlüğü, Düşünce Özgürlüğü - Gazetecileri Serbest Bırakın" yazılı bir pankart asıldı.

Caminin dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin katılmasının beklendiği açılış Köln Belediyesi tarafından dün akşam iptal edilmişti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıklamıştı. Bunun üzerine caminin açılışına sadece yaklaşık 500 davetli katıldı.

Köln polisi de aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde Twitter'dan da bilgilendirme mesajları attı. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Almanca dillerinde mesajlar paylaşan Köln polisi, daha fazla insana ulaşmak istediklerini duyurdu. Köln emniyeti attığı bir Twitter mesajında da Türk güvenlik güçlerinin müdahalesinin reddedildiğini yazdı. Eylemcilerin bulunduğu bir noktada kargaşa çıktığı, ancak kargaşaya Köln polisi tarafından müdahale edildiği kaydedildi.

Yeneroğlu: Bu durum hoş değil

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinin caminin önünde yapılması planlanan açılışın iptal edilmesi nedeniyle "hayal kırıklığına” uğradığı belirtildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Yeneroğlu, bu güvenlik konseptinin yetersizliğinden ilk olarak Çarşamba öğleden sonra söz edildiğini, ancak somut olarak beklentilerin Perşembe günü açıklandığını aktardı. Yeneroğlu, "polisin yerine getirilmesi mümkün olmayan şartlar sunduğunu, ancak kamuoyuna farklı bir açıklama yaptığını” ifade etti.

KRV Başbakanı Laschet'le ile görüşme

Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile çalışma kahvaltısını ardından Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin Köln kentine gelen Erdoğan, Köln/Bonn havalimanında eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakan Laschet, havalimanının askeri bölümünde bir görüşme yaptı.

Laschet, Erdoğan ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginlik nedeniyle "diyaloğun önem taşıdığını” söyledi. "İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Türkiye'deki iç gelişmeler nedeniyle gölgelendiğini” belirten Laschet, aralarında Alman vatandaşlarının da bulunduğu "gözaltı dalgasının, basın özgürlüğüne din özgürlüğüne olan yaklaşımların” kaygı yarattığını kaydetti. Laschet, bu nedenle de Erdoğan'a "ilişkilerde normalleşme ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesi için hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ön şart olduğunu” söylediğini aktardı.

Laschet, Erdoğan tarafınan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii'ne ilişkin açıklamalarda da bulundu. Laschet, "DİTİB'in Türkiye'deki parti siyasetine ilişkin gelişmelerden bağımsız olarak, uzun vadede bir Alman kuruluşu olmasını istiyoruz” dedi. Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti, DİTİB'e yönelik kuşkular nedeniyle bu kuruluş ile ilişkilerini askıya almıştı.

Siyasilerden DİTİB'e eleştiri

Erdoğan'ın DİTİB'e bağlı Merkez Camii'nin açılışını yapmadan önce Alman siyasilerden de DİTİB'e yönelik eleştiriler de geldi. Alman meclisinin Yeşiller partili Başkan Vekili Claudia Roth da, Saarbrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, "din özgürlüğüne evet ama dini bir örgüt kisvesi altında Erdoğan hükümetinin uzantısını göz yumamayız” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin eski lideri Martin Schulz da Rhenische Post gazetesinde verdiği demeçte, DİTİB'in İslam'ın siyasallaşması yönünde faaliyetler yürütülmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret ederek, DİTİB'in bunu yapması halinde Almanya'nın kuruluşu "istihbarat açısından izlemek zorunda kalacağını” söyledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Alman meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, açılışa Alman siyasetçilerin katılmamasını eleştirdi. Brinkhaus, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "DİTİB'in Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti ve Köln Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanının açılışa katılması yönünde görünüşe göre çok az çaba göstermesi ve hatta gönüllü olmaması iyi bir işaret değil” şeklinde konuştu.

DW,dpa,rtr,epd/JD,HS

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