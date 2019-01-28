Erdoğan: Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyalini tekrarladı. Erdoğan, "Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İslam dünyası, çoğu kendi topraklarında vuku bulan krizlerle etkili ve başarılı bir mücadele yürütememiştir.

Geride bıraktığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak gerçekten sancılı sıkıntılı günler yaşadık.

Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulmasının değil çatışmalarının sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de gayret sarf ediyor.

Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz.

Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız.