Erdoğan'ın "muhalefetten beklentimiz yok" açıklamasına HDP tepkisi: Kendileri çalıp, kendileri oynuyor

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin "Muhalefet partilerinden herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü muhalefet, kapısını kapattı" sözlerine tepki gösterdi. Beştaş, "Bize gelen bir teklif yok. Teklifi bırakın ima dahi yok. Kendileri çalıp, kendileri oynuyor" dedi.

Erdoğan'ın seçim barajı ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sözleri ile ilgili T24'e değerlendirmelerde bulunan Meral Danış Beştaş, Erdoğan'ın "Muhalefet partilerinden herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü biz zaten herhangi bir adımı atmadan muhalefet partileri kapısını kapattı" sözlerine tepki gösterdi.

" "Bir kere şu anda Türkiye anayasasız bir halde"

Beştaş, şunları söyledi:

"Bir kere şu anda Türkiye anayasasız bir halde. Karşı olduğumuz mevcut darbe anayasası bile hiçbir hükmüyle uygulamada değil.

"Tek adam rejimi yürürlükte"

Yasama, yürütme ve yargı tek kişide. Tek adam rejimi bütün boyutlarıyla yürürlükte. Bu anayasasız toplumu inşa eden ittifakın anayasa gibi bir derdi de yok. Hak ve özgürlük temelli değil de biz bu ülkeyi baskı temelli nasıl yönetiriz diye arayış içindeler. Anayasa yapmak o kadar basit bir iş değil. Her şeyden önce toplumun anayasayı tartışması gerekiyor. Neredeyse bütün muhalefete sokak yasaklanmak isteniyor. Siirt'te Zorova Çayı'na giderken 6 TOMA ile önümüz kesildi. Sadece köylülerle görüşecektik. İnsanlar kendi doğasını savunurken bile TOMA ile karşılaşıyorsa anayasayı nasıl tartışacak?

"Bırakın teklifi ima dahi yok"

Toplumun ihtiyacı ırkçılığı tekrar tekrar üreten bir anayasa değil, toplumun ihtiyacı demokratik bir anayasa. İktidarın muhalefete bu konuda bir teklifi olmadı, bırakın teklifi ima dahi yok. Kendi kendilerine açıklama yapıyorlar. 'Biz hazırladık Bahçeli'ye gönderdik' diyor. Kendileri çalıp kendileri oynuyor. 'Gelin beraber şu anayasayı nasıl yapabiliriz' demiyorlar."

"MHP yüzde 10’un altında"

Beştaş, Erdoğan'ın seçim barajına ilişkin "Şu anda belirgin hale gelen yüzde 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor" sözleri ile ilgili de, şöyle konuştu:

"Bizim HDP olarak seçim barajı sorunumuz yok. Kendimiz odaklı da bakmıyoruz. Seçim barajının kesinlikle demokratik sistemde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Temsil edilecek düzeyde oy alan her parti parlamentoda temsil edilmelidir. Cumhur ittifakı demokratik girişimlerden ziyade kendilerini esas alarak hareket ediyor. MHP'nin yüzde 10'un altında oluşu Cumhur ittifakını bu tür arayışlara itiyor. Kesinlikle dertleri demokratik bir adım değil. Bu kadar hukuk dışı, antidemokratik bir yönetim anlayışı varken, hayatın her alanında, kadın hakları, emek alanında kıyım ve ihlaller yaşanırken seçim barajı üzerinden gündem yaratmak istiyorlar."