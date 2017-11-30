Erdoğan ile Steinmeier telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile çarşamba günü telefonda iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iki devlet başkanı son zamanlarda gerilen ikili ilişkilere tekrar ivme kazandırmanın önemine işaret etti.

Haberde, iki liderin görüşmede bu yönde karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ve Steinmeier aynı zamanda Suriye’deki son gelişmeleri de ele aldılar.

Erdoğan'ın, mevcut sürecin, Suriye'de Birleşmiş Milletler gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimleri düzenlemeyi hedeflediği ve Türkiye'nin buna önem verdiğini ifade ettiği belirtildi.

Liderlerin Türkiye, Rusya ve İran'ın 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen liderler düzeyindeki üçlü zirvesi hakkında da bilgi paylaşımında bulunduklarının aktarıldığını haberde, Erdoğan’ın Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nin, Cenevre'de yürütülen sürecin alternatifi değil, tamamlayıcısı olacağınını aktardığı belirtildi.

DW/DÇ/HS

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