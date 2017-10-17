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Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı

Atanan adayları Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiği bildirildi

17 Ekim 2017 04:58

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Parlak'ı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Necdet Budak'ı atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından iki üniversiteye rektör ataması yaptı.

Buna göre, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Parlak, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak getirildi.

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