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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan Gauck'a sert çıktı

Partisinin grup toplantısında konuşan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un eleştirilerini cevapladı.

29 Nisan 2014 16:23


Türkiye Başbakanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'u Türkiye'nin iç işlerine karışmakla suçladı. Gauck'un tavrını "bir devlet adamına yakışmıyor" sözleriyle değerlendiren Erdoğan, "Herhalde hâlâ kendisini rahip zannediyor. Çünkü rahipti bir zamanlar. O anlayışla bakıyor. Bunlar çirkin şeyler" dedi.

Türkiye'de herkesin inancını dilediği gibi yaşadığını belirten Erdoğan, "Ülkemizin iç işlerine karışılmasına asla tahammül edemeyiz" ifadesini kullandı.

"Kendisiyle yaklaşık 2 saat baş başa olduk, birlikte yemek yedik ve o yemekte bunları açık açık konuştuk" diyen Erdoğan, "somut örnekler vermesine rağmen, Gauck'un bunları bir kenara koyup ODTÜ'deki konuşmasında kendisine Almanya'da anlatılanları kullandığını" savundu.

Gauck ODTÜ'de ne dedi?

Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada sert eleştirilerde bulunmuştu.

NATO üyesi Türkiye'de demokrasi ve hukuk devleti prensibinin tehlikede olduğunu savunan Gauck, Türkiye'de hukuk devleti ve güçler ayrılığı ilkelerini kısıtlamaya yönelik eğilimleri endişe ile izlediğini ifade etmişti.

"İtiraf ediyorum: Bu gelişmeler beni ürkütüyor, özellikle de düşünce ve basın özgürlüğü kısıtlandığı zaman" diyen Gauck, "Bugün, burada eğer hükümet çok sayıda sevilmeyen savcı ve polisin görev yerini değiştiriyorsa ve böylece yanlışlıkların ortaya çıkarılmasını engelliyorsa o zaman yargı bağımsızlığının hâlâ güvence altında olup olmadığını kendime soruyorum" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Türkiye ziyaretinin üçüncü ve son durağı İstanbul'a geçecek olan Gauck, burada Abdullah Gül ile birlikte Alman-Türk Üniversitesi'nin resmi açılış törenine katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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