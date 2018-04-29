Erdoğan: Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad için "Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir ve Esed'le yürümek imkansızdır" dedi.

Tunus'a yaptığı resmi ziyarette, Tunuslu mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir" dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yanlış adımın işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda nasıl geri döndüğünü nasıl tüm dünya tarafından püskürtüldüğünü gördük. 129 ülke bir tarafa 9 tane ki bunun bir tanesi ABD diğer 8 tanesi herhalde Tunus'un ilçeleri gibidir." diye konuştu.

"Başka Kudüs olmak üzere, birçok bölgesel gelişmede Türkiye ve Tunus'un benzer görüşlere sahip olduğunu" vurgulayan Cumhurbaşkanı "Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık, net ortaya koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', böyle bir durum söz konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yansıması olsun." dedi.

Erdoğan "Türkiye ve Tunus'un, hep birlikte, güçlü şekilde 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' dediğini" ve "Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adımın kabul edilemeyeceğini" belirtti.