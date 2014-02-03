'Erdoğan Ermeniler'den özür dilemeli'



Alman Federal Meclisi'nde Hrıstiyan Birlik (CDU/ CSU) partilerinin insan hakları sözcülüğünü yürüten ve 16 yıldır Sürgün Edilen Almanlar Birliği'nin genel başkanlığını yapan Erika Steinbach, 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erika Steinbach, "Erdoğan'ı, bundan 99 yıl önce, Osmanlı İmparatorluğu'nun Jön Türk hükümeti döneminde, Ermeniler ve Asuriler'e yönelik soykırımı daha fazla inkâr etmemeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Steinbach, "20'nci yüzyılın bu ilk soykırımını ele alıp, soykırım kurbanlarının yakınlarına özür dileyerek barış eli uzatmanın vakti gelmiş de çoktan geçmiştir bile" dedi.

'Ders kitaplarına da girsin'

Erdoğan'ı gerçekleri görmeye çağıran Erika Steinbach, "Türk tarihinin bu kısmının da tahrif edilmeksizin ya da görmezden gelinmeksizin tarih dersi kitaplarına yansıması sağlanmalıdır" görüşünü savundu.

Erika Steinbach, 1915 olaylarına ilişkin daha önce yaptığı bir açıklamada, "artık kanıtlanmış tarihi gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini" dile getirmiş, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 2007 yılında yayımladığı bir bildiride ise Türkiye’nin bu olayda sorumluluğu olduğu ifadesine yer vermişti.

1915 – 1917 yılları arasındaki olaylar, yüz binlerce Ermeninin ölümüyle sonuçlanmıştı. Sözkonusu dönemde katledildiği ileri sürülen Ermenilerin sayısı, iddialara göre 300 bin ilâ 1,5 milyon arasında değişiyor.

Soykırım iddialarını kabul etmeyen Türkiye'de günümüzde 60 bin dolayında Ermeni yaşıyor. Türkiye, Sovyetler Birliği'nden 1991 yılında bağımsızlığını ilân eden Ermenistan Cumhuriyeti ile 1993'te sınırlarını trafiğe kapatmıştı.