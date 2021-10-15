Erdoğan: Taliban'ın gerek insani yardım, gerekse Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu; her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra oluşturduğu yönetimin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin dün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin konuşan Erdoğan, "Taliban dünyada da kabul arayışları içerisinde" dedi.

"Henüz dünyada ülkeler Taliban'ın şu anki durumunu kabul etmiş değiller. Ülkelerin kendilerini kabulü konusunda arayışları var" diyen Erdoğan görüşmenin detaylarına ilişkin de, "Arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmelerde destekler konusunda, gerek insanı yardım gerekse Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bizler her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz. Yeter ki Afganistan'daki bu yönetim uluslararası ilişkilerde, hakikaten Afgan halkının haklarını korumada adil bir yaklaşım içinde olsun. Böyle bir adımın atılması halinde Afgan halkıyla bizim kadim kardeşliğimiz var onları bir kenara koymamız mümkün değil" ifadeleri kullandı.

Erdoğan sözlerinin devamında, "Şu ana kadar Afganistan'ın alt yapısında üst yapısında bizim çok emeklerimiz oldu .Bu emeklerimizi de son ana kadar sürdürdük. Son anda da Kabil Havalimanı'yla alakalı biliyorsunuz işletmesini biz yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye- Katar-Afganistan bu tür adımları atabiliriz" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör durumuna ilişkin soruya Erdoğan, "Suriye genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Tabii bunlara destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri, Amerika geliyor. Bunların verdiği her türlü destek, mühimmat ile burada terör estiriyorlar. Bunlara karşı bizler mücadelemizi veriyoruz. Rejim bunlardan gücünü alıyor. Rejime karşı da aynı şekilde bu mücadele sürdürülüyor Tabii bir yere kadar sabrımız devam etti ve son olarak da biliyorsunuz 2 polisimiz burada şehir oldu. Zaman zaman sivillerden buralarda şehit olanları görüyoruz. Bütün bunlara karşı mücadelemiz bundan sonraki süreçte daha farklı şekilde devam edecektir. Yani bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu konuda kararlıyız” diye yanıt verdi.

Avrupa'daki doğalgaz krizi: Tedbirlerimiz aldık

Avrupa'daki doğalgaz krizi ve Türkiye'nin Azerbaycan'la gerçekleştirdiği anlaşmanın hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Biz tedbirlerimizi ciddi manada aldık. Bundan sonraki süreçte de alıyoruz" diye konuştu. Azerbaycan'la yapılan anlaşmanın tedbire yönelik olduğunu belirten Erdoğan, "Tanap gibi bizim için bir rezerv var adeta söz konusu. Ama Rusya ile olan anlaşmalarımız bu konuda çok çok hassas. Bu hassasiyetimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Gerek Rusya, İran Azerbaycan olsun bu tür anlaşmalar bizim hamdolsun bu tür krizleri yaşamayacağımızın garantisidir. Sadece İngiltere değil, birçok Batı ülkelerinde bu tür sıkıntılar devam ediyor. Hamdolsun bizim şuan böyle bir sıkıntımız söz konusu değil, tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Sıkıntı falan Türkiye için söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'siyasi cinayet' yanıtı

Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayet” çıkışıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse dürüstse gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok bu işin merci yargıdır yargıya müracaat edersin delillerini sunarsın böyle bir şey varsa yargı da bunların üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadar akşam yalan sabah yalan. Şimdi yanında da birilerini toplamış. Onlar da şimdi yalan terörü estiriyorlar. Bu yaşan terörüyle iktidarı nasıl zaafa uğratırız bunun peşindeler. Yalancının mumu yatsıya kadar. Biz de yargıya müracaat ettik, kimse çıksın ortaya dedik. Kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."