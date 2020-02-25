Erdoğan tartışmalı ifadesini tekrarladı, haberleri doğruladı: Libya'da kendimize ait iki tane şehidimiz var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fox muhabirinin, "Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" sözlerine sert bir dille yanıt veren Erdoğan, "Fox, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın" ifadesini kullandı. Sözlerinin devamında ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Libya'da "birkaç tane asker"in şehit düştüğünü açıklamasının ardından, Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği, naaşının memleketinde sessiz sedasız defnedildiği iddia edilmişti. Ancak resmi kanallardan şehit haberlerine yönelik bir doğrulama gelmemişti.

Erdoğan, "Libya'da şehitlerimizin olduğunu duyurdunuz. Muhalefet, 'şehitlerin isimleri neden açıklanmıyor? Muvazzaf mı, sivil mi, neden tören yapılmadı?' diye soruyorlar. Ve sizin şehitleri verirken kullandığınız ifadelere tepki gösteriyorlar" diyen Fox TV muhabirine, "Neydi o ifade?" diye sordu. "Birkaç tane şehit' ifadesine tepki gösteriyorlar efendim" diyen Fox TV muhabirine Erdoğan şöyle yanıt verdi:

Değerli arkadaşlar, bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmesi lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Gidip Esed'le görüşeceksiniz diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya! Milyonlaca insan ülkesini terk ediyor, kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor, bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor milyonlarca insan, bunu hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye... O aklı sen kendine akla da şöyle bir işe yarasın hiç olmazsa. Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Millî Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Yine Bay Kemal şunu da sorsun ya; Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var? Veyahut da Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var? Ki Suriye Millî Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Şu anda Suriye'de bizimle beraber mi bunlar. Bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendilerine şeref telaki ediyorlar. Ve oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da ayrıca var. Ama bundan Bay Kemal anlamaz."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Türkiye-Rusya arasında yaşanan bir süreç var."

"Bütün Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Dolayısıyla bizim burada 911 km sınırımız varken biz böyle bir mücadelenin içerisinde olmayacağız da onlar mı olacak? Biz bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkûmuz."

"Bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili ise sayın Macron ile aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Bizim Putin ile belirlediğimiz tarih yani 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalde Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapmamız söz konusu olacak."

"(Koronavirüs) Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Bilim kurulu ile yapılan çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu kararlara uymak durumundayız. İran'dan bir virüsün ülkemize çıkarması bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık."

"(Libya'da birkaç tane şehit var' ifadeniz tartışıldı" diyen Fox TV muhabirine) Değerli arkadaşlar, bakın Fox önce gazete olsun. Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Bunu bir defa öğrenmesi lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri de beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur, sayısal olarak o dediğiniz ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Gidip Esed'le görüşeceksiniz diyorlar. Bu nasıl muhalefet ya! Milyonlaca insan ülkesini terk ediyor, kalkıp da Bay Kemal bunların hesabını sormuyor, bizim ülkemizin sınırlarına dayanıyor milyonlarca insan, bunu hesabını sormuyor. Kalkıp bize akıl vermeye... O aklı sen kendine akla da şöyle bir işe yarasın hiç olmazsa. Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane Libya'da şehidimiz var. Şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Millî Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Yine Bay Kemal şunu da sorsun ya; Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var? Veyahut da Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var? Ki Suriye Millî Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyorlar. Kiminle beraber? Şu anda Suriye'de bizimle beraber mi bunlar. Bizimle beraber. Bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendilerine şeref telaki ediyorlar. Ve oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da ayrıca var. Ama bundan Bay Kemal anlamaz."