Erdoğan, Ankara Mimarlar Odası Başkanı hakkında açtığı davayı kaybetti

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davadan beraat etti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üstünde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle açılan davanın 3. duruşması Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Beraat kararı veren hakim Candan'ın açıklamalarının eleştiri sınırları içerisinde olduğunu ifade etti.

Beraat kararını Mimarlar Odası Toplantı Salonunda yaptığı basın toplantısıyla değerlendiren Candan, “AOÇ bu ülkenin yöneticileri tarafından talan edildi. Bu dava sonucuyla talanın bir kez daha altı çizilmiş oldu. Herkesin susturulmaya çalışıldığı bir ortamda hukuk kuralları içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Dava sonucunda kazananın kamu yararı olduğuna dikkat çeken Candan, “Kaybeden Atatürk'ün mirasını talan edenler oldu” diye değerlendirmede bulundu.

Candan'a destek olmak için davanın 3. duruşmasını takip eden CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Adana Milletvekili İbrahim Özdiş de basın toplantısına katıldı. Bursa Milletvekili Sarıbal, “Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir süreçte böyle bir sonucun çıkması halen ülkede hak ve adaletten yana hakimlerin olduğunu gösterir. Dün Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, FETÖ gerekçe gösterilecek gözaltına alındı. Egemenler Ankara'da AOÇ’yi, Bursa'da Uludağ'ı talan etmek istiyor. Buna karşı durun halkın mimar ve mühendislerini ise sindirmek istiyor. Buna teslim olmayacağız” diye konuştu. Adana Milletvekili Özdiş de, AKP'nin 14 yıldır ülkeyi 'ben yaptım oldu' anlayışıyla yönettiğini belirterek, “15 Temmuz sonrasında ‘Bu ülkeye yaptıkları konusunda ders almışlardır’ diye düşündük ama yaşananları görünce bunun olmadığını gördük” dedi.