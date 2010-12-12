-ERDOĞAN ALKUMRU BARAJINDA SİİRT (A.A) - 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninin ardından inşaatı devam eden Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralı'nda (HES) incelemelerde bulunarak Baraj ve HES'i inşa eden Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'den bilgi aldı. 270 megawatt kurulu güce sahip olacak ve yılda 1 milyar kWh'lık üretimiyle 2011 yılı Mart ayında tamamlanması hedeflenen santralda incelemelerde bulunan Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Barajın yer aldığı bölgenin 36 ay önce çok zorlu bir coğrafya olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''İnsanoğlunun eli dokununca zorlu coğrafyalar kolay hale gelebilir, burası şimdi daha kolay hale geldi. Şu andaki hedef önümüzdeki Mart ayı sonu itibariyle buranın açılışını yapmak. Açılışı yaptığımızda da buradan yılda 270 megawatt elektrik enerjisi elde edeceğiz. Bu, tabi ülkemiz için çok ciddi bir kazanım. Yenilenebilir enerji noktasında önemli, içme suyu noktasında da aynı şekilde önemli. Tüm bunların yanında bölge coğrafyası da ayrı bir güzellik kazanacak. Bundan dolayı Limak grubuna çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.'' Erdoğan, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan yatırımları desteklediğinizi her konuşmanızda dile getiriyorsunuz. Bölgeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara neler dersiniz?'' sorusuna, ''Bazıları vatanseverliğin tanımını yapıyorlar, milliyetçiliğin tanımı yapıyorlar. İşte 'gerçek vatanseverlik, gerçek milliyetçilik bu' diyorum. Başka türlü bunun tanımı olmaz'' yanıtını verdi. İncelemelere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.