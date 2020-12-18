Erdoğan: AK Parti'yi kapatacağız, destekleyen iş adamların şirketlerine el koyacağız diyorlar; nerede kaldı sizin demokratlığınız!

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koroanvirüs salgınıyla beraber ekonomik sıkıntının derinleştiğini ifade etti. Buna rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmediğini söyleyen Erdoğan, sözlerinin devamında muhalefete ilişkin üstü kapalı eleştirilerde bulundu.

"Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden adaletten bahsedenlerin AK Partiye ve Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz" diyen Erdoğan, "Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Partiyi kapatacağız, AK Partiyi destekleyen iş adamların şirketlerine el koyacağız, AK Partiye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyor. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız, AK Parti'de görev yapanların mülklerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız! Biz bunları tek parti diktatörlüğünden biliriz" diye konuştu.

Kağıthane Meydanı açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kentsel dönüşüm projeleri çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği halinde sürüyor. İlçemize iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içindeyiz. Uzay evi, sosyal medya stüdyosu gibi hizmetlerle evlatlarımızın önüne yeni dünyalar açıyoruz. Sosyal yardım merkeziyle dar gelirli vatandaşlarımıza maharetli eller çarşısıyla kadınlarımıza istihdam hizmet noktasıyla işsizlerimize engelli hizmet merkeziyle engellilerimize, bağımlılıkla mücadele merkezi ile özellikle tütün alkol madde ve internet bağımlılığına yönelik hizmetlerimizi mücadele bazında veriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Kağıthane’yi geleceğe hazırlıyoruz."

Sosyal yardım merkezi, maharetli eller çarşısı, bağımlılıkla mücadele merkezi...

"Kentsel dönüşüm projeleri çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği halinde sürüyor. İlçemize iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içindeyiz. Uzay evi, sosyal medya stüdyosu gibi hizmetlerle evlatlarımızın önüne yeni dünyalar açıyoruz. Sosyal yardım merkeziyle dar gelirli vatandaşlarımıza, maharetli eller çarşısıyla kadınlarımıza, istihdam hizmet noktasıyla işsizlerimize, engelli hizmet merkeziyle engellilerimize, bağımlılıkla mücadele merkezi ile özellikle tütün alkol madde ve internet bağımlılığına yönelik hizmetlerimizi mücadele bazında veriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Kağıthane’yi geleceğe hazırlıyoruz.

Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikâyelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Ülkemizin dört bir yanında belediyelerimizle birlikte bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Millet bahçeleriyle millet kıraathaneleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Çocuklara gençlere yaşlılara engellilere kadınlara yönelik özel projelerle milletimizin her kesimize destek götürüyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, enerjiden spora kadar genmiş bir alanda son 18 yılda kurduğumuz güçlü alt yağı üzerinde yepyeni bir Türkiye inşa ediyoruz.

"İçerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz"

Elbette bu kutlu yürüyüşte önümüze pek çok engel de çıkıyor pek çok tuzakla da karşılaşıyoruz. Üstesinden geldiğimiz her saldırı bizi hedeflerimize ulaşma konusunda çok daha azimli hale getiriyor. Salgınla gibi küresel bir sağlı krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılarına rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlıyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden adaletten bahsedenlerin AK Partiye ve Cumhur İttifakı’na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

Ne diyorlar? İktidara gelirsek AK Partiyi kapatacağız, AK Partiyi destekleyen iş adamların şirketlerine el koyacağız, AK Partiye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyor. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız, AK Partide görev yapanların mülklerine el koyacağız diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. E nerede kaldı sizin demokratlığınız, insana saygınız! Biz bunları tek parti diktatörlüğünden biliriz."

"Bu kadar tacizler oldu bu kadar tecavüzler oldu partinizin içinde sesleri çıktı mı? Çıkmadı. Biz bunların ciğerini biliriz. İnşallah 2023'e kadar milletimize bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan, usanmadan anlatacağız."

"Millet bahçeleriyle yeşil alanlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerimizin çehrelerini değiştiriyoruz. Eğitim'den sağlığa sanayiden spora kadar son 18 yılda kurduğumuz güçlü alt yapı üzerine güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz."