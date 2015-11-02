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Dünya
Deutsche Welle

'Erdoğan AB'ye koşullarını dikte edecek'

Alman Federal Meclisi'nin Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim zaferinin AB'nin sığınmacı kriziyle mücadelesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

02 Kasım 2015 15:00


Batı Alman Radyosu'na (WDR 5) Türkiye'deki seçim sonucunu değerlendiren, Yeşiller Partili Claudia Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülteci kriziyle bağlantılı olarak AB'ye koşullarını dikte edeceğini savundu.

Seçim gününü "Türkiye açısından kapkara bir gün" olarak niteleyen Roth, Erdoğan'ın kutuplaştırma stratejisinin başarıya ulaştığını savundu.

'Erdoğan demokrasiden başka her şeye niyetli'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 1 Kasım seçimlerine iki hafta kala Türkiye'yi ziyaret ederek Erdoğan'la görüştüğünü hatırlatan Roth, "Angela Merkel seçim öncesinde Erdoğan'ı ziyaret ederek büyük bir siyasi hata yaptı. Erdoğan demokrasiden başka her şeye niyetli" dedi.
Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Türkiye ziyaretini eleştirdiği Merkel'in Erdoğan'a seçim yardımında bulunduğunu ileri sürmüştü. Özdemir, "Otoriter bir lider için seçim kampanyası yürüten bir Almanya Başbakanı istemiyorum. Erdoğan sorunların çözümü değil, tam tersine savunduğu politikalarla sorunların nedeni" ifadelerini kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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