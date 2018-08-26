Erden Timur'dan sosyal medya açıklaması

\"Şirketim adına açılan kurumsal hesap haricinde sosyal medyada şahsıma ait bir hesabım yoktur\"

\"Gerekli görüldüğü zaman anasponsoru olduğumuz Galatasaray\'a her zaman hizmet etmeye hazırız\"

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -

Erden Timur, sarı-kırmızılı takımla adı geçen Anthony Modeste ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sosyal medya hesabı kullanmadığını ve Galatasaray\'a her zaman hizmet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Emre Akbaba\'nın Galatasaray\'a gelişinde büyük rol üstlenen Erden Timur, sosyal medyada yazılanların kendisi ile ilgisi olmadığını ve şahsi hesabı bulunmadığını kaydederek, \"Şirketim adına açılan kurumsal hesap haricinde sosyal medyada şahsıma ait bir hesabım yoktur. Transferde gündemde olan isimleri bende görüyorum. Gerekli görüldüğü zaman anasponsoru olduğumuz Galatasaray\'a her zaman hizmet etmeye hazırız” dedi.