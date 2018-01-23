Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki kış turizm merkezi Erciyes\'te tipi etkili oldu. Erciyes\'e giden kara yolunda araçların geçişine bir süre izin verilmedi.

Erciyes Dağı\'nda sabah saatlerinde tipi etkili oldu. Erciyes\'e giden yolda görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kazaları engellemek için yolları tuzladı. Ekipler ayrıca küreme araçları ile yollardaki karları temizledi. Tipi nedeniyle araçların Erciyes\'e çıkışına izin verilmedi.

Öte yandan Bünyan ilçesi Akkışla Mahallesi\'nde aç kalan 4 kurt, mahalleye inerek Bekir Atsız\'ın kapısına zincirle bağlı bulunan köpeğe saldırdı. Köpek telef oldu.



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