Erciyes'te sürpriz evlenme teklifi

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi\'nde geçen yıl tatil yaparken Merve Burçin Kervan ile tanışıp, aşık olan Yusuf Özarslan, kız arkadaşına evlenme teklifini de yine zirvede yaptı. Kervan\'ın \"Evet\" cevabı ile birlikteliğe ilk adımı atan çiftin bu mutluluğuna kayakçılar da ortak oldu.

Adana\'dan geçen yıl tatil için Erciyes Kayak Merkezi\'nde gelen Yusuf Özarslan, burada Merve Burçin Kervan ile tanıştı. Duygusal yakınlık yaşayan çift, tatil için bu yıl yine tanıştıkları Erciyes\'e geldi. Yusuf Özarslan, Merve Burçin Kervan\'a sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Özarslan, kayak pisti korumalıklarına \'Seni seviyorum, benimle evlenir misin?\' yazılı afişi asarak Kervan\'a çiçek ve yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Kervan\'ın \"Evet\" cevabı ile romantik anların yaşandığı Erciyes\'te kayakseverler de bu mutluluğa ortak oldu.

Yusuf Özarslan, \"Çok güzel bir duygu. İlişkimiz zirvede başlamıştı ve zirvede devam etti. Evlenme teklifinin Erciyes\'te daha güzel olabileceğini düşündüm ve böyle bir sürprizi hazırladım\" dedi.

Merve Burçin Kervan ise çok mutluğu olduğunu belirterek, \"Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içindeyim\" diye konuştu.

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