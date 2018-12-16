Erciyes'te kayak sezonu açıldı

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Kayseri\'deki Erciyes Kayak Merkezi\'nde yeni sezon açıldı.

Erciyes\'te kar yağışı ve suni kar makineleriyle yapılan çalışmaların ardından kayak sezonu açıldı. Hafta sonu tatili için Erciyes Kayak Merkezi\'ni tercih eden vatandaşlar, kayak ve kızaklarla kaymanın keyfini yaşardı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, havaların soğumasıyla aylardır bekledikleri yeni sezon heyecanını yaşamaya başladıklarını söyledi. Pistlerin kayakseverlerin hizmetine açıldığını ifade eden Cıngı, \"Kar yağıp da pistlerimizi açtığımız zaman en mutlu günümüzü yaşamış oluyoruz. Kayak yapmayı özleyen kayakçılarımız, Erciyes\'e gelip kayak yapmaya başladı\" dedi.

Kayakseverler ise sezonun açıldığı için mutlu olduklarını belirtti.

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