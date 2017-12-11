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Erciyes'te atlı kızak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KIŞ sporları ve turizm merkezin Erciyes Dağı hafta sonunda en kalabalık günlerinden birini yaşadı

11 Aralık 2017 14:05

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KIŞ sporları ve turizm merkezin Erciyes Dağı hafta sonunda en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı kayak sever ve günü birlikçi, 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası\'ndaki  4 ayrı uluslararası (FİS) pistinde kelebekler gibi uçuştu. Bu arada Erciyes dağında  ilk kez atlı kızak turları başladı.
Erciyes Dağı hafta sonunda adeta, dolup-taştı. Tatilcilerin yanı sıra Ukrayna ve Rusya\'dan gelen iki ayrı gazeteci ve tur operatörleri grubu da Erciyes ile ilgili haber ve röportaj yapıp, toz karlı pistlerde doyasıya kaymanın keyfini görüntüledi. Erciyes A,Ş  Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cingi, şöyle dedi:
Sezonu erken açmanın avantajı ile Erciyes kayak merkezi hafta sonları yerli ve yabancı kayak severler ve günübirlikçilerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında  Tekir, Hacılar ve Develi kapıda 25 bin kayak severe ulaşıyoruz. Rus ve Ukraynalı tur operatörü, kayak dergisi  yazarları ve gazeteci gruplarını hafta sonunda burada ağırlayıp, pistlerimizi, mekanik tesislerimizi ve konaklamaya ilişkin  otellerimizi gezdirdik. Çok mutlu oldular. Erciyes için olumlu not verdiler. Onlar için de Erciyes yeni bir pazar ve yeni bir destinasyon.\"
ERCİYES\'TE ATLI KIZAK TURU BAŞLADI
Erciyes Dağı\'nda \'Efsane hoca\' olarak bilinen 60 yaşındaki Veysel Değirmenci kış sporlarına çeşitlilik katmak adına atlı kızak turu başlattı. Çıldır\'da gördüğü  atlı kızakların bir benzerini Kayseri\'de  yaptıran ve Kapadokya\'dan satın aldığı eğitimli atla 2-3 kilometrelik güzergahta  kişi başı 25 TL\'ye tur başlatan Veysel Değirmenci, şöyle dedi:
\"50 yıldır bu dağdayım. 10 yaşımdan beri kayıyorum. Milli takımlarda hem kaydım hem de  kayak öğretmenliği yapıyorum. Erciyes dağında turizmi çeşitlendirmek adına, atlı kızak yaptırdım. Tekir yaylasındaki güzergahı, 2 bin 200 metredeki gölet çevresinde genişletmeyi düşünüyoruz. Atlı kızak turu, yerli ve yabancı turistlerin çok hoşuna gitti. Özellikle günü birlikçiler, kayak yapmayanlar turlarımıza ilgi gösteriyor.  İlgiye göre kızak sayısını artırabiliriz.\'\'

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