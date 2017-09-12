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Spor

Erciyes Cup başlıyor

KAYSERİ, (DHA)- AGÜ Spor tarafından bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan Erciyes Cup yarın 6 takımın katılımıyla yarın başlıyor

12 Eylül 2017 13:03

KAYSERİ, (DHA)- AGÜ Spor tarafından bu yıl 11\'inci kez düzenlenecek olan Erciyes Cup yarın 6 takımın katılımıyla yarın başlıyor.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 13-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Erciyes Cup’ta AGÜ Spor’un yanısıra Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi ve Bornova Becker takımları mücadele edecek.
Erciyes Cup’ın ilk gününde yarın saat 14.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi-Adana ASKİ, 16.00’da Fenerbahçe-Bornova Becker, 18.00’da ise AGÜ Spor-İstanbul Üniversitesi maçları oynanacak. Erciyes Cup’ın 2\'nci günü 14 Eylül’de ise 14.00’da Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe, 16.00’da İstanbul Üniversitesi-Bornova Becker, 18.00’da ise Adana ASKİ-AGÜ Spor karşı karşıya gelecek.
Kupanın 15 Eylül’de oynanacak 3\'üncü gün maçlarında ise 14.00’da Bornova Becker-Adana ASKİ, 16.00’da Mersin BŞB.-İstanbul Üniversitesi, 18.00’da ise AGÜ Spor ve Fenerbahçe karşılaşacak. Erciyes Cup’ta oynanacak tüm karşılaşmalar basketbolseverler tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.

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