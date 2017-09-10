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Spor

Erciyes Cup başlıyor

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER

10 Eylül 2017 17:43

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor tarafından düzenlenen hazırlık turnuvası 11\'inci Erciyes Cup’a katılacak takımlar ve fisktür belli oldu.
Son 10 senedir sezon öncesi evinde ligdeki rakiplerini ağırlayarak hazırlık turnuvasında buluşturan Kayseri takımı, Erciyes Cup turnuvasının 11’incisini düzenleyecek. Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’unda 13-15 Eylül arası oynanacak olan müsabakalara ev sahibi Agü Spor’un yanısıra, Fenerbahçe, Adana Aski, İstanbul Üniversitesi, Bornova Becker ve Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü katılacak.
13 Eylül’de başlayacak olan turnuvanın ilk gününde saat 14.00’de Mersin BŞB ile Adana ASKİ, saat 16.00’da Fenerbahçe ile Bornova Becker, saat 18.00’de AGÜ Spor ile İstanbul Üniversitesi karşılaşacak.

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