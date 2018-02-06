Erciş'ten 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek kampanyası

Barbaros KUL/ERCİS (Van), (DHA)- VAN\'da, Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için kampanya başlattı. Kampanyada toplanan malzemeleri Mehmetçiğe ulaştıracak kamyon, bölgeye doğru yola çıktı.

TSK\'nın Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na Türkiye\'nin dört bir yanından destek yağarken, Erciş Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından da Mehmetçiğe destek için kampanya başlatıldı. Kampanyaya iş adamları, esnaf ve vatandaşlar büyük destek verdi. Toplanan gıda ve askeri giyim malzemeleri, üzerinde \'Erciş halkı Mehmetçiğin yanında\' yazılı pankart asılı kamyona yüklendi. Kamyon, vatadaşların sloganları ve alkışları arasında yola çıktı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Afrin\'de terör örgütlerine karşı başarılı mücadeleler veren Mehmetçik için başlattıkları kampanyaya, Erciş halkının büyük destek verdiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Ülkemizin, milletimizin kahraman ordusunun bu mücadelesine destek amaçlı, kaymakamlık ve belediye öncülüğünde kampanya başlattık. Bu kampanyamıza halkımız büyük destek verdi. Suriye\'de mücadele eden vatansever ÖSO birlikleriyle ile birlikte şu anda Afrin\'de, Mehmetçiğimiz ciddi bir mücadele vermektedir. Bu mücadelede ordumuza, Yüce Allah\'tan muvaffakıyetler diliyoruz. Bu kampanyamıza emek veren kaymakamlık personeli başta olmak üzere, Erciş Belediye personelimize ve vatansever Erciş halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.\"



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