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Ercan Yazgan'ın cenaze programı belli oldu

Yazgan, hastanede hayatını kaybetmişti

09 Mart 2018 16:07

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün gece vefat eden usta oyuncu Ercan Yazgan’la bir fotoğrafını paylaşarak, cenaze programını açıkladı.

Instagram adresinden paylaşım yapan ünlü sanatçı Onur Akay, Ercan Yazgan’la yıllar önce ‘Yazlıkçılar’ isimli dizi setinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, cenaze bilgilerini de paylaştı.

Akay, “Bizimkiler dizisi, yaz aylarında Yazlıkçılar olarak devam ederdi. Yazlıkçılar’ın setinde, annem gibi sevdiğim Bizimkilerin Mine’si 2. annem Müjgan Ağralı ve Ercan Yazgan’la unutulmaz bir anı. Ercan Yazgan’ı yarın 10 Mart Cumartesi günü, ikindi namazı sonrası Karacaahmet Şakir’in Camii’nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadesini kullandı.

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