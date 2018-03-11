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"Ercan Yazgan babam değildi"

"Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm"

11 Mart 2018 14:27

Ercan Yazgan'ın kızı olduğu halde vefatının ardından 'mesaj yayınlamadığı' için 'küs' oldukları iddia edilen oyuncu Billur Yazgan'dan açıklama geldi. Billur Yazgan, "Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Bu durum kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır" dedi. 

“Acemi Cadı” dizisindeki rolüyle tanınan Billur Yazgan, önceki gün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ercan Yazgan’ın kızı olduğu iddiasını yalanladı. Billur Yazgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan’ı kaybettik. Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun! Ama basında benim Ercan Yazgan’ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır. Ercan Yazgan babam değildir. Allah rahmet eylesin, gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine Allah sabır versin!”

 

 
 

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