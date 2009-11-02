Ercan Saatçi özür diledi

Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan programındaki sözleri nedeniyle Galatasaray camiasının büyük tepkisini çeken Saatçi özür diledi. Programın üç yıl önce çekildiğini ifade eden Hürriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Ercan Saatçi'nin (02.11.2009) yazısı...



"Hafta içinde Metin Özülkü'nün Fenerbahçe TV'deki programından kesip biçilen bir bölüm spor kamuoyunun en büyük (!) gündemini oluşturdu. Konuk bendim. Ama o görüntüleri "servis edenlerin"yazdığı gibi tarih 25 Ekim 2009 akşamı değildi...



3-4 yıl önce, dostum Metin Özülkü'nün"evinde"yapılan bir çekimdi. Çekimi yapan Fenerbahçe TV, montajı yapan da FB TV çalışanlarıydı...



Kendimizi güvende hissettiğimiz bir ortamdaydık... Program başlamadan önce, Metin Özülkü ile ev ortamında tamamen maç geyiği yapmıştık... Ve bize özel, mahrem bir konuşma geçmişti aramızda. İnanın ben de internette görünce hatırladım ve şok oldum... Bunun telefon dinlemeyle, gizli kamerayla kişilik mahremiyetine tecavüz etmekle hiçbir farkının olmadığını düşünüyorum.

FB TV'ye ait bu görüntüler elbette Galatasaraylılar'ı üzmüş ve kızdırmıştır. Ama bizim o konuşmalarımızın kesinlikle "aleni" olmadığının, iki arkadaş arasında kayıt dışı bir sohbet olduğunun bilinmesini isterim...



Bu nedenle, bütün samimiyetimle ve açıkca Galatasaray taraftarından özür dilerim.



Ama bir konuyu da üzülerek bildirmeliyim, artık iki arkadaş arasındaki konuşmanın bile "mahremiyeti" bitmiştir. Benim üzerimden yapılan bu olay tam anlamıyla, bir özel alan ihlali, mahremiyet ihlali ve bir çeşit telekulak olayıdır. Bütün kalbimle bu durumun beni ve ailemi çok üzdüğünü ama yine de bu olayın bel altı oyunlarının sonu olmasını istediğimi bilmenizi isterim...

Galatasaraylılar beni Fenerbahçeli olduğum için eleştiriyorlar ama bu görüntülerin de Fenerbahçe TV den sızdığını hatırlatmak isterim....



Şimdi bütün takımların taraftarlarına sormak istiyorum; Ve taraftar delikanlılığınıza güvenerek soruyorum; Siz hiç mi bir arkadaşınızla size özel bir kızdırmaca yaşamadınız, rakip takım ile ilgili müstehcen bir yorumda bulunmadınız?



Sevgili Galatasaraylı Hasan Cemal ağabey, Sen hiç bir arkadaş ortamında Fenerbahçe'ye küfür etmedim diyebilir misin? Ya da Fanatik gazetesinin müdürü Fenerbahçeli Necil Ülgen'e Beni sevmediğini söyleyen sevgili Oray Eğin, yakın bir arkadaşınla müstesna ve özel bir konuşmanı internette görmek hoşuna gider miydi? Mehmet Yakup Yılmaz ağabeyim, sen hiç Galatasaraylı bir arkadaşını kızdırmak için küfretmediğini söyleyebilir misin? Sevgili Fatih Altaylı...



Sen Fenerbahçe'ye olan hislerini bir arkadaş ortamında hiç açığa vurmadın mı? Ya sen Mehmet Ali Birand ağabeyim... Bir yemekte Fenerbahçeli bir arkadaşını böyle kızdırmadın mı hiç? Sayın Başkan Aziz Yıldırım, Sayın Başkan Adnan Polat, Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu, Haldun Üstünel... Ya sizler?



Rakip takım taraftarı arkadaşlarınızı kızdırmak için ya da aynı takımı tuttuğunuz bir arkadaşınızla sevincinizi paylaşmak için buna benzer bir SMS bile çekmediniz mi?



Cevabınız hayır ise, bütün taşları benim kafama atın razıyım... Ama değilse. O zaman bir balans da"mahremiyeti önemsemeyenlere"çekin. Çekin ki, herbirimizin mahrem anları böyle internetler de, gazete sayfalarında dolaşmasın, en azından bazı anlar mahrem kalabilsin..."

