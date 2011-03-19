Ercan Saatçi: Kafa ve gol

T24 - Türk Telekom Arena'daki derbi maçta Fenerbahçe galip ayrılarak tarih yazdı. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe 2-1 öne geçerek galibiyete uzandı.



Galatasaray ise taraftarının rekor kırdığı maçtan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzerken ilk kez Türk Telekom Arena'da mağlubiyeti tattı. Hürriyet gazetesi yazarı Ercan Saatçi'nin yazısı şöyle:





Arena, kafa ve gol!



Çanakkale zaferimizin 96. Yılı dönümünü kutlayarak başlamak isterim.

Ardından da tarihe geçecek bu maçı kazanan Fenerbahçeli futbolcuları ve Aykut KOCAMAN’I tebrik ederim. Galatasaraylı taraftarlar her şeye rağmen çok iyi bir organizasyon yapmışlar. Bu destekle maça iyi başlayan da Galatasaray oldu doğrusu. Ancak Fenerbahçe ikinci yarı hatırlayınca kim olduğunu kulağını tıkadı ve sesleri polikarbon cam duvarlara takılan bir avuç taraftarının desteğiyle yapması gerekeni yaptı ve kazandı. Maç Fenerbahçe için kötü bitseydi, en çok eleştirilen isim Aykut hoca olurdu şüphesiz… Antrenmanları izlemeyenler ezbere sallayacaklardı; Dia neden oynamadı, Stoch neden yoktu diye… Ama Allahtan Aykut hocanın taktiği tuttu… Alex’in asisti Semihin muhteşem golcülüğü, ….. ortası Alex’in müthiş kafa golü…Fenerbahçe ve Aykut Kocaman, bundan üç ay önce aleyhinde atıp tutanlara da tarihi bir ders vermeye devam ediyor. Kapak olacak manşetler yakındır, meraklılarına!



'SES DUVARINI AŞMAK!'



Ses, kaynağından halka şeklinde dalgalar halinde yayılır.



Aslında ses, titreşimlerin madde üzerinde ilerlemesinden ibarettir ki biz bu titreşimleri kulağımızla algılayıp frekansına (saniyede oluşan dalga sayısı) göre yorumlarız. O yüzden ses dalgaları boşlukta yayılamaz. Her bir dalganın hızı hava ortamında 340m/s yani 1225 km/saatcivarındadır ve bu da 1 mach diye adlandırılır. (sesin hızı yayıldığı ortama göre değişir, ortamın yoğunluğu arttıkça hız artar).



Bu hatırlatmadan sonra Galatasaray Yönetiminin dahiyane (!) buluşuna gelelim… sadece 2000 civarındaki Fenerbahçe taraftar topluluğu için polikarbondan üretilen (gazetelerden okudum) ve sesin yayılmasını da engelleyen bir önlem almışlar… Bu önlemin alınması, oradaki çok az Fenerbahçe taraftarı ve bütün Fenerbahçeliler için bir gurur kaynağı olmalıdır…! Ne o cam paneller ne de o atmosfer, yetmedi Fenerbahçe’yi yenmeye…





TOP 5



1- ALEX DE SOUZA’NIN ORTASI, SEMİH’İN KAFASI.

2- GÖKHAN’IN ORTASI ALEX’İN KAFASI.

3- VOLKAN’IN KAFASINI TEĞET GEÇEN YENİ RAKI ŞİŞESİ

4- KAZIM KAZIM’IN MUHTEŞEM SEVİNÇ ÇIĞLIĞI.

5- ARENA’DAKİ İKİ BİN FENERBAHÇE TARAFTARI





MAÇIN ÜÇ ADAMI



SEMİH – ALEX - GÖKHAN



