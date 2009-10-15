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Ercan Saatçi boşandı

Sanatçı Ercan Saatçi ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün kızı Gülümsün Özkök Saatçi'nin evliliği sona erdi.

15 Ekim 2009 03:00

Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle Beykoz Aile Mahkemesi'ne Gülümsün Özkök Saatçi'nin açtığı boşanma davası sonuçlandı.

Sanatçı Ercan Saatçi ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün kızı Gülümsün Özkök Saatçi'nin evliliği sona erdi.

Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle Beykoz Aile Mahkemesi'ne Gülümsün Özkök Saatçi'nın açtığı boşanma davası sonuçlandı. Sabah 08:30'da adliyeye gelerek Saatçi çifti, tek celsede boşandı.

Mahkemenin, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verdiği öğrenildi. Yine mahkeme, çocuklar için aylık bin 700 TL nafaka tayin etti.

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