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Dünya
Deutsche Welle

Erbil'e Alman askeri gitti

Almanya, Kuzey Irak'a yollanacak malzeme ve teçhizatın koordinasyonu amacıyla Erbil'e 8 asker yolladı.

28 Ağustos 2014 12:51


Federal Ordu'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Erbil'e yollanan askeri personelin Başkonsolosluk bünyesinde "irtibat unsuru" olarak görev yapacağı, ayrıntıların Dışişleri Bakanlığı ile ele alındığı belirtildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert dün koalisyon hükümetinin pazar günü Kuzey Irak'a hangi tür silahların gönderileceğinin kararlaştırılacağını açıklamıştı.

Başbakan Merkel, Iraklı Kürtlere silah yardımı konusunun önümüzdeki hafta başında Federal Meclis gündeminde de tartışılacağını, hükümetin bu konuda bir açıklama yapacağını söylemişti.

Hükümetin Kuzey Irak'a silah gönderilmesi kararını Federal Meclis'te pazartesi günü oylamaya sunması bekleniyor.

Koalisyon çevreleri, "parlamentoda yapılacak oylamanın sembolik bir destek ifade edeceğine, bağlayıcı yanı bulunmadığına" dikkat çektiler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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