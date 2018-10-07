Erbaaspor-Yomraspor: 1-2

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ali Yılmaz (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Selçuk Kaplan

ERBAASPOR: Nurullah (xx), Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.72 Ahmet x), Melik (xxx), Berk (xx), Ulaş (xx), Mustafa (xx), Mehmet (xx), Yasin (xx), Oğuzhan Baykal (x) (Dk.55 Furkan x)

YOMRASPOR: Furkan (xx), Yaşar (x) (Dk.67 Barış x), Erhan (xx), Sinan (x), Yasin (xx), Zafer (xx) (Dk.63 Murat x), Ali (xx), Şenol (xx), Hamit (xx), Muhammet (xx), Adem (xx) (Dk.45 Münür x)

GOLLER: Dk.36 Melik (P)(Erbaaspor) - Dk.51, Dk.86 Ali (Yomraspor)

KIRMIZI KART: Dk.81 Muhammet (Yomraspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Baykal, Mehmet, Melik, Berk(Erbaaspor)- Sinan, Yasin, Barış (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Yomraspor\'a 2-1 mağlup oldu.

36\'ıncı dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Melik\'e Yomrasporlu Sinan\'ın sert hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Melik\'in şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0

51\'inci dakikada gelişen Yomraspor atağında Yaşar\'ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla Ali\'nin vuruşu ağlarla buluştu: 1-1

81\'inci dakikada Yomrsporlu Muhammet, Yasin\'e yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

86\'ıncı dakikada gelişen Yomraspor atağında Barış\'ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ali meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi 1-2

Karşılaşma konuk Yomraspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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