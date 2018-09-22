Erbaaspor- Hekimoğlu Trabzon: 1-1

İbrahim UĞUR / Erbaa(Tokat),(DHA) -
STAT: İlçe
HAKEMLER: Emre Korkmaz (xx), Necdet Çelik (xx), Yunus Doğan (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx)- Hüseyin (xx), Rıdvan (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 67 Ahmet x), Muhammet (xx), Berk (xx), Ulaş (xx), Sefer (x) (Dk.36 Barış x), Mustafa (xx), Yasin (xx), Oğuzhan Baykal (x) (Dk.63 Melik x)
HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa (xx)- Miraç (xx), Selim (xx), Savaş (x) (Dk.73 Sami), Halil (xx), Cafercan (xx), Taha (xx) (Dk.67 Hasan), Mertcan (xx), Tayfun (xx), Emre (xx), Emrullah (x) (Dk.78 Hakan)
GOLLER: Dk.84 Cafercan (Hekimoğlu Trabzon) - Dk.87 Ulaş (Erbaaspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Yasin (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Ulaş (Erbaaspor) - Emrullah, Taha, Selim (Hekimoğlu Trabzon)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor ligin 4\'üncü haftasında sahasında karşılaştığı Hekimoğlu Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.
24\'üncü dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içine Oğuzhan Baykal\'ın pasıyla buluşan Ulaş\'ın şutu az farkla auta gitti.
58\'inci dakikada gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında ceza sahası içinde topla buluşan Savaş\'ın şutu kaleci Nurullah\'ta kaldı.
72\'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde Ulaş\'ın pasıyla buluşan Barış\'ın şutu kaleci Mustafa\'da kaldı.
75\'inci dakikada gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hasan\'ın sert şutu az farkla auta gitti.
84\'üncü dakikada gelişen Hekimoğlu Trabzon atağında ceza sahası dışında topla buluşan Cafercan\'ın sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.
87\'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında sağ kanattan Mustafa\'nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ulaş\'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-1.
90+4\'üncü dakikada Erbaasporlu Yasin rakibi Miraç\'a sert hareketi sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)