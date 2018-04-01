T24 LogoT24 Logo
Spor

Erbaaspor- Bayrampaşa: 1-2

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER:  Burak Özcan (xx), Aydın Karsavuran (xx), Serdar Osman Akarsu (xx) ERBAASPOR: Alptekin (x), Taner (xx), Mahmuthan (x), Onur (x), Emirhan (x), Ömer (x) (Dk

01 Nisan 2018 20:28

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER:  Burak Özcan (xx), Aydın Karsavuran (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)
ERBAASPOR: Alptekin (x), Taner (xx), Mahmuthan (x), Onur (x), Emirhan (x), Ömer (x) (Dk. 68 Sefa), Berk (x), Özgür (xx) (Dk. 76Furkan), Mustafa (x) (Dk. 56 Soner x), Murat (x), Murat Hacıoğlu (x)
BAYRAMPAŞA:  Hamdi (xx), Güray (xx) (Dk. 86 Gökhan ), Sefa (xxx), Bennur (xx) (Dk. 76 Muhammet x), Yavuz (xx), Polat (xxxx), İlker (xx), Bülent (xx) (Dk. 71 Ahmet x), Said (xxx), Sercan (xxx), Hayrullah (xx)
GOLLER: Dk.84 Soner (Erbaaspor)  Dk.56, 59 Polat (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR:  Murat Hacıoğlu, Özgür (Erbaaspor)-,Hamdi (Bayrampaşa)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Erbaaspor, ligin 29\'uncu haftasında kendi sahasında konuk ettiği Bayrampaşa\'ya 2-1 mağlup oldu.
56\'ncı dakikada gelişen Bayrampaşa atağında sol kanattan ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Polat\'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1
59\'uncu dakikada Bayrampaşa\'nın sol taraftan Bülent ile kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gönderilen topla buluşan Polat\'ın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu: 0-2
84\'üncü dakikada Erbaaspor\'un sol taraftan Soner ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Murat, kafa vuruşu ile farkı 1\'e indirdi: 1-2
Karşılaşma Bayrampaşa\'nın  1-2 galibiyeti ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UĞURERBAATokat DHA STATAydın KarsavuranSerdar Osman AkarsuAlptekinTanerMahmuthanOnurEmirhanDkSefa BerkMustafaSonerMuratMurat HacıoğluGürayGökhanSefaBennurMuhammetYavuzPolatBülentAhmetSaidSercan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24