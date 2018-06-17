Erbaa'da sağanak sonrası hasar tespiti

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde yaşanan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası oluşan hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezinde geçen cuma günü bir saat etkili olan sağanak yağış Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesi\'nde bir sitenin istinat duvarının çökmesine sebep oldu. 4 otomobil çöken istinat duvarının altında kalarak zarar gördü. Şehir genelinde bodrum katlardaki birçok ev ve Erbaa Devlet Hastanesi\'nin acil servisini de su bastı. çok sayıda devrildi. Yaklaşık 2 saat ilçe genelinde tel kopması sebebiyle elektrik kesintisi yaşandı. Belediye ekipleri yaraların sarılması için çalışma başlattı. Bodrum katları basan sular vidanjörlerle tahliye edildi. İstinat duvarının çöktüğü yerde de otomobiller betonun altından çıkarıldıktan sonra belediye ekipleri bölgedeki enkazı kaldırdı. Belediye ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri hasar tespit çalışması başlattı.

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