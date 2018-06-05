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Erbaa'da korkutan yangın

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı

05 Haziran 2018 01:59

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Yangın saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Gazi Bulvarında Doğan Katrancı’ya ait ikinci el mobilya satışı yapan işyerinde yaşandı. İşyerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye İkiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. İşyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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