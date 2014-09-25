Erasmus programı 1 milyon bebeğin doğmasına vesile oldu

AB Komisyonu’nun gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, Türkiye’nin de parçası olduğu Erasmus Öğrenci Değişim Programı’na katılıp altı ay ya da bir yıllığına yabancı ülkede eğitim gören üniversite öğrencilerinin, burada kurdukları ilişkiler sonucunda bir milyondan fazla bebek dünyaya getirdiğini ortaya çıkardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 28 AB ülkesinin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç, Lichtenstein ve Türkiye’den öğrencilerin katıldığı Erasmus Programı’nın başarısını ölçmek için 88 binden fazla öğrenci, öğretmen ve işveren ile görüşen yetkililer, programa katılan öğrencilerin yüzde 27’sinin uzun süre birlikte oldukları partnerleri ile bu sırada tanıştığını da ortaya koydu. Programın başladığı 1987 yılından beri 3 milyona yakın öğrenci Erasmus’la yurt dışında yaşama fırsatı buldu.

AB Komisyonu sözcülerinden Pia Ahrenkilde Hansen konu ile ilgili yaptığı açıklamada program sonucunda 1 milyon bebeğin dünyaya geldiğini gösteren istatistiğin “mutluluk verici” olduğunu ve bu rakamın “programın birçok pozitif değer yarattığını kanıtladığını” söyledi.

227 sayfalık Erasmus araştırmasında, programa katılan öğrencilerin hayatlarının geri kalanında doğduklarından farklı bir Avrupa ülkesinde yaşamaya da daha meyilli olduğu tespit edildi.

Araştırma sonucunda, ortalama yılda 40 bin bebeğin doğduğu dev “Erasmus ailesi” mensuplarının yüzde 40’nın başka bir ülkede iş bulduğu veya iş kurduğu da tespit edildi. Araştırmaya göre, Erasmus programına katılanlardan üçte biri konuk olarak gittiği ülkede iş teklifi alabiliyor. Her 10 öğrenciden biri ise kendi işini kuruyor.

Ayrıca yüzde 93 gibi yüksek bir orandaki katılımcı da Erasmus sonrası başka bir ülkede yaşamakta zorluk çekmediğini belirtti.

AB Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Gençlik ve Çokdillilikten sorumlu komiseri Androulla Vassiliou zaten ülkelerinde zor iş bulan ve ekonomik krize takılan gençlerin Erasmus sayesinde özellikle yabancı bir ülkede eğitim görmesiyle iş olanaklarının çoğaldığını hatırlatarak, “Üniversitelerin Erasmus programını daha fazla desteklemek gerek. AB’nin bütçe konusunda da cömert davrandığını biliyoruz. Erasmus giderek çok faydalı ve topluma sosyal güzellikler kazandıran bir eğitim organizasyonu oldu” dedi.