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Dünya
Deutsche Welle

Erasmus aşk ve iş sağlıyor

Bir araştırmaya göre Erasmus Programına katılan öğrencilerin dörtte biri hayatlarının aşkıyla bu programda tanışıyor. Programa katılan öğrencilerin ileride işsizlik gibi sorunlarla karşılaşma olasılığı da düşük.

25 Eylül 2014 14:59


Adını, Rönesans döneminde Avrupa’yı ve diğer birçok ülkeyi insancıl duyguları yaymak amacıyla dolaşan Hollandalı filozof Desiderius Erasmus’tan alan program 27 yıldır Avrupa ve çevresindeki ülkelerden öğrencilere belli dönemlerde üye ülkelerde eğitim görme imkânı sağlıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre programın eğitim dışında başka olumlu boyutları da var. Buna göre her üç Erasmus öğrencisinden biri yabancı bir partnerle birlikte oluyor. Avrupa Birliği Eğitim Komiseri Androulla Vassiliou da Avrupa’da 1987 yılından beri Erasmus Programıyla tanışan çiftlerden yaklaşık 1 milyon bebek doğduğunu belirtti.

Program aynı zamanda öğrencilere yeni iş imkânları da yaratıyor. Avrupa’da işsizlikle birlikte her beş genç insandan biri ekonomik durgunluktan etkilenirken Erasmus Programı öğrencilerin iş bulmalarını kolaylaştırıyor.

34 ülkede 75 bin öğrenciyle yapılan ankete göre Erasmus Programına katılan öğrencilerin yüzde 40’ı mezun olduktan sonra başka bir ülkeye giderken, bu oran eğitim için yurt içinde kalan öğrencilere göre yüzde 23 daha fazla.

Avrupa Birliği kaynaklarına göre Erasmus Programına bugüne kadar üç milyon öğrenci ve 350 bin öğretmen katılırken birliğin 2020 yılına kadar planlanan bütçesine göre de dört milyondan fazla öğrenci Erasmus Programı kapsamında yurt dışında eğitim görmek ve staj yapmak için destek alacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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