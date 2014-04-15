Entegrasyonda bütçe kesintisi



Yaşlanan nüfusu ve buna paralel artan göçmen ihtiyacı göz önünde tutulduğunda göç ve uyum politikaları, Alman siyaseti için öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle Alman resmi kurumları, uyumun anahtarı olarak zikredilen dil kurslarına büyük önem veriyor. Federal Göç ve Uyum Dairesi ile Avrupa Sosyal Fonu'nun yürüttüğü programlar çerçevesinde verilen dil kurslarının ilk ayağını temel Almanca, diğer ayağını da kişinin Almanya’da mesleğini icra etmesini kolaylaştıracak dil eğitimi teşkil ediyor.

‘Amaç göçmenleri kazanmak olmalı'

Federal Göç ve Uyum Dairesi, yayınladığı bir bildiriyle 31 Mart'tan itibaren bu kursların ikinci ayağını dondurduğunu açıkladı. Bugüne kadar 120 bin kişinin verilen mesleki Almanca ile çalışma hayatına kazandırıldığını belirten Federal Daire, kendilerine ayrılan bütçenin artık bu kursları finanse edemediğini bildirdi. Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Özcan Mutlu, uyumla hedeflenenin kişiyi bu ülkenin bir parçası haline getirmek olduğuna dikkat çekerek, temel Almanca eğitiminin bu konuda yeterli olamayacağını ifade etti.

Mutlu, ”Böyle programların bertaraf edilmesiyle sadece insanların çok basit düzeyde Almanca bilmeleri sağlanıyor ama ileri gitmelerine müsaade edilmiyor. Amaç göçmenleri kazanmak olmalı. Hep uyum, uyum deniyor fakat uyumun en önemli faktörü dil eğitimini teşvik eden kurslar baltalanıyor. Bu da çok büyük bir çelişki yaratıyor. Yeşiller olarak, Federal hükümetin bu çelişkiyi açıklaması için Federal Meclis'e bir soru önergesi sunduk” dedi.

‘Uyum siyasetine yaklaşım gayri ciddi'

Özcan Mutlu, hükümetin uyum politikaları konusunda sağlam ve geleceğe dönük bir politikası olmadığını ileri sürdü. Yeşiller Partisi milletvekili herhangi bir tartışma olmaksızın alınan bütçe kesintisi kararının da bu yönde bir delil olduğunu savundu. Mutlu, entegrasyon kurslarının kesintisiz devam etmesi için çözüm olarak şunu önerdi: “Kursları dondurmak bir çözüm değildir. Çözüm federal bütçe görüşmelerinde söz konusu kursların bütçeleri için yeterince para ayırıp, kursların devamlılığını sağlamaktır. Ama maalesef şu anki bütçe görüşmelerinde böyle bir şey söz konusu değil ve hiçbir parti bu konuya henüz el atmış değil. Ben bunu gayri ciddi bir yaklaşım olarak nitelendiriyorum.”

Özcan Mutlu ayrıca, kamuoyunun uyum politikalarının en önemli takipçisi olarak Federal Göç ve Uyum Bakanı Aydan Özoğuz'u gördüğünü belirtti. Mutlu, bu bağlamda çifte vatandaşlık ve entegrasyon kursları gibi göçmenleri ilgilendiren pek çok konuda Özoğuz'un hayal kırıklığı yaşattığını iddia etti: ”Doğrudan kendi alanını ilgilendirmesine rağmen Sayın Aydan Özoğuz ne yazık ki, bu konuda şu ana dek tek bir cümle bile sarf etmedi. Türkçe'de bir laf vardır; ağlamayan bebeğe mama verilmez diye. Eğer Sayın Uyum Bakanı, benim bu program için daha fazla bütçeye ihtiyacım var demez ise kimse kendisine bu konuda ne yardım eder, ne de bütçe ayırır.”