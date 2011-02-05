Engin Aydın hayatını kaybetti

T24

Ergenekon’dan sonra rahatsızlanmıştı

İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığı döneminde Giresun Gençlik Kolları’nda siyasete katılan Aydın, 12 Eylül darbesinden sonra CHP’nin kapatılması üzerine Necdet Calp ile birlikte Halkçı Parti’yi kurmuştu. Darbeyi yapan cunta tarafından veto edilen Aydın, daha sonra hukuk adamı olarak hizmetlerde bulunmuş, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık’ta danışmanlık yapmıştı.Aydın son Ergenekon dalgalarında gözaltına alınmış, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aydın, serbest bırakıldıktan bir süre sonra rahatsızlanmıştı ve uzun süredir de tedavi görmekteydi. Aydın’ın cenazesi, yarın Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.