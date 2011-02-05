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Yaşam

Engin Aydın hayatını kaybetti

Eski Halkçı Parti kurucularından hukukçu Engin Aydın dün Ankara’da yaşamını yitirdi.

05 Şubat 2011 02:00

T24 - Eski Halkçı Parti kurucularından hukukçu Engin Aydın dün Ankara’da yaşamını yitirdi.



İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığı döneminde Giresun Gençlik Kolları’nda siyasete katılan Aydın, 12 Eylül darbesinden sonra CHP’nin kapatılması üzerine Necdet Calp ile birlikte Halkçı Parti’yi kurmuştu. Darbeyi yapan cunta tarafından veto edilen Aydın, daha sonra hukuk adamı olarak hizmetlerde bulunmuş, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık’ta danışmanlık yapmıştı.


Ergenekon’dan sonra rahatsızlanmıştı

Aydın son Ergenekon dalgalarında gözaltına alınmış, bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aydın, serbest bırakıldıktan bir süre sonra rahatsızlanmıştı ve uzun süredir de tedavi görmekteydi. Aydın’ın cenazesi, yarın Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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