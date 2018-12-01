Engelliler balonla, bulutların üzerine çıktı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Pamukkale\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar için balon turu düzenlendi. Balonla önce beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale üzerinde tur atan engelliler, daha sonra 1500 metreye çıkarak bulutların üzerinde muhteşem bir gün geçirdi.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Pamukkale Belediyesi, engelliler için balon turu düzenledi. Pamukkale\'ye getirilen 16 engelli, görevlilerin yardımıyla balona bindirildi. Balona binmekten korkanları, arkadaşları cesaretlendirdi. Engelliler yavaş yavaş havalanan balonla önce travertenleriyle ünlü Pamukkale\'yi havadan gezdi. Bol bol fotoğraf çektirdi. Turun ardından ise balon yaklaşık 1500 metre yükseklikteki bulutların üzerine çıktı ve engelliler unutamayacakları anlar yaşadı

Görme engelli Salih Cura, ilk kez balona bindiğini belirterek, \"Eşim korktuğu için binemedi. Çok güzel bir duygu, uçuyoruz. İnsan hiç mutlu olamadığı kadar mutlu oluyor. Muhteşem manzarayı göremesem de bu heyecanı yaşamak çok güzel, bulutların üzerinde olmak inanılmaz bir duygu\" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin de amaçlarının engelli vatandaşlara güzel bir anı yaşatmak olduğunu belirterek, \"Engelliler günü için balon turu düzenledik. 16 kardeşimizi balona bindirdik. Bulutların üzerinde balon uçuşunu misafirlerimiz çok beğendi. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için çok önemliydi\" diye konuştu.

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