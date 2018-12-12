Engelli kadını yangından polisler kurtardı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de zihinsel engelli Gülbiye Ulusoy\'un (41) yalnız yaşadığı evinde yangın çıktı. Ulusoy, kapıyı kırarak içeri giren polisler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şarhöyük Mahallesi Güzelyurt Sokak\'ta meydana geldi. Gülbiye Ulusoy\'un yalnız yaşadığı evinden yükselen dumanları görenler, itfaiyeyi ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kapıyı kırıp içeri girerek Ulusoy\'u dışarı çıktı. Dumandan etkilenen Gülbiye Ulusoy, 112 Acil ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI